شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة بسبب أعمال تحويل الخطوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن المناطق التالية "مناطق اسكانات مدينة السلام المختلفة - شارع جمال عبد الناصر ومتفرعاته – مدينة قباء – تقسيم عمر بن الخطاب – معسكرات وزارة الداخلية بشارع جسر السويس – مساكن أطلس – الفاروقية – السجن المركزى منطقة الشواكر – محطة الصرف الصحى بالجبل الأصفر)" لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة العاشرة صباحاً يوم السبت الموافق 12-10-2019 وحتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم. Advertisements وذلك نظراً لقيامها بتحويل مسار خط المياه الرئيسي قطر 1000مم المتعارض مع محور ترعة الطوارىء المنفذ تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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