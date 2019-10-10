شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لرفع المخلفات بمحيط المناطق الآثرية بالقاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت أجهزة محافظة القاهرة، حملة لإخلاء محيط المناطق الآثرية من تراكمات القمامة والحفاظ على مظهرها الحضارى، وفى إطار ذلك وجه اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، برفع مخلفات القمامة بمحيط بئر أم سلطان والسور الأثرى بالمنطقة، حيث نفذ حى البساتين برئاسة اللواء محمود ضياء رئيس الحى، حملة لرفع المخلفات من المطقة.

وفى السياق نفذ حى حلوان برئاسة اللواء محمد عبد الحميد، حملة نظافة ورفع الإشغالات شملت محيط سنترال حلوان بشارع منصور على وشارع زكى وتم كنس آلى بشارع امتداد منصور وشارع مسجد عزام وشارع رايل وامتداد رايل وميدان الشهداء بحلوان.

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ونفذ حى المقطم، اللواء مدحت عبد اللطيف، جملة لإيقاف أعمال بناء مخالفة وفك شدات خشبية بالدور الخامس للقطعة رقم 7167 الحي السادس بالهضبة الوسطى وتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .