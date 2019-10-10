شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين تعلن مواعيد إجراء قرعة على وحدات سكنية لأعضائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة للمهندسين، إجراء قرعة على وحدات سكنية لأعضائها، بمدينة العبور، يوم السبت 19 أكتوبر الجارى، وإجراء القرعة على إسكان مدينة أكتوبر يوم الإثنين 21 أكتوبر 2019، وإسكان التجمع السبت 26 أكتوبر الجارى، مشيرة إلى استمرار بيع كراسات الشروط لكل مشروعات الإسكان التابعة للنقابة بمقرها.

وأوضحت، فى بيان، أن حضور القرعة يتطلب إيصال سداد مبلغ 50 ألف جنيه، جدية الحجز، مشيرة إلى أن مشروع إسكان مدينة العاشر من رمضان، يتم الحصول على وحداتها بأولوية السداد، بعد معاينة الوحدة على الطبيعة.

وكانت النقابة قد أعلنت أن إسكان التجمع الخامس يتم تقديم تسهيلات فى السداد حتى 8 سنوات، مع سداد 35% كمقدم للحجرز، لمساحات تبدأ من 120 م2، إلى 185 م2، وفى مدينة 6 أكتوبر يتم سداد 40% مقدم للحجز، وتسهيلات فى السداد تصل إلى 4 سنوات بدون فائدة، ويتم تسليم الوحدات فور سداد المقدم.

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وأضافت: إسكان العاشر من رمضان ساحات تبدأ من 60 م2 حتى 115م2، والأسعار تتراوح من 2500 إلى 3 آلاف، مع سداد 40% كمقدم للحجز، وتسهيلات فى السداد تصل إلى 4 سنوات بدون فائدة، وتسليم الوحدات فوؤ سداد المقدم.