شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: الإعداد لإطار قانونى للحفاظ على التنوع البيولوچى بالمحميات الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت وزيرة البيئة، خطة تطوير المحميات المصرية، خلال اجتماعها مع ممثلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وأعضاء فريق مشروع دمج التنوع البيولوچى فى السياحة البيئية لمتابعة أعمال المشروع والأفكار الخاصة بالاستراتيچية العامة للمحميات وخارطة الطريق الخاصة بإدارة المحميات، ودعم خطط التنمية المستدامة بها، خاصة أن مصر من الدول التى تمتلك القدرات والإمكانيات للمنافسة والريادة وإحتلال مكانة مرموقة فى هذا المجال.

وأشارت الوزيرة، فى بيان، إلى أنه ضمن الخطة أيضا يتم الإعداد لإطار قانونى وتشريعى ومؤسسى للحفاظ على التنوع البيولوچى والتنمية المستدامة بالمحميات وعدم الاستغلال الجائر لمواردنا الطبيعية.

وشددت وزيرة البيئة، على ضرورة الجمع بين الحفاظ على التنوع البيولوچى والبيئة بالمحميات الطبيعية وبين الإستغلال السياحى والإستثمار بها ودمج الهدفين معاً وأهمية توعية المستثمرين والزائرين أجانب ومصريين أيضاً وتعريفهم بالبيئة والتنوع البيولوچى والموارد الطبيعية وأنها ثروة قومية وحق للجميع التمتع بها وعدم الإضرار بها، كذلك مشاركة القطاع الخاص فى إضافة أنشطة بيئية للزائرين والسائحين خارج وداخل المحميات كتنظيف الشواطىء للتعرف وبناء جسر بينهم وبين البيئة المحيطة بوجهتهم السياحية وأن يكون صديق للبيئة ومهتم بالحفاظ عليها والتصرف بإيجابية.