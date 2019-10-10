مركز التنمية المحلية بسقارة ينظم 4 دورات تدريبية لـ 175 متدربا الأسبوع المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التنمية المحلية تنفيذ خطتها التدريبية للعاملين بالمحليات للأسبوع السابع على التوالى، حيث ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال الأسبوع 4 دورات تدريبية يستفيد منها 175 متدرباً، منها حقيبة تدريبية جديدة ينفذها المركز للمرة الأولى لتنمية مهارات المديرين والعاملين بالمراكز المعلومات وإدارات الإعلام وإدارات البوابات والصفحات الإلكترونية بالمحافظات فى إنشاء وإدارة صفحات شبكات التواصل الاجتماعى.
وأشار وزير التنمية المحلية فى بيان اليوم، إلى أن مركز سقارة سينفذ أيضاً 3 دورات تدريبية أخرى لتنمية مهارات المديرين والعاملين فى إدارات الشئون القانونية والموازنة، ودورة تدريبية فى اللغة الإنجليزية، مؤكدا أن هناك تطويراً فى الدورات التدريبية التى تعقد بمركز سقارة هذا العام لتنمية المهارات الإدارية والسلوكية والعلمية للعاملين بالمحليات، لتمكينهم من التعامل والتواصل مع الجمهور بجميع الأساليب والوسائل الحديثة.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن التدريب لن يكون فقط فى الإدارة المحلية، ولكن ستشمل الدورات التدريبية "برنامج نظم المعلومات الجغرافية، الشئون القانونية، كيفية التعامل مع الجمهور، معايير الجودة الشاملة، كيفية محاربة الفساد"، وقال أنه يتم رفع المستوى العلمى للمتدرب وتنمية مهاراته الإدارية وتواصله مع الآخرين من أجل خلق جيل جديد قادر على القيادة ومواجهة الأزمات واتخاذ القرار.
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