شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على التعاقد لتخزين وتوزيع الاحتياطى من ألبان الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية، لتخزين وتوزيع الاحتياطى الاستراتيجى من الألبان الصناعية شبيهة لبن الأم للأطفال حديثى الولادة، بقيمة مالية سنوية تقدر بمبلغ 14 مليون جنيه، وذلك فى إطار حرص الوزارة على الاستفادة من إمكانيات الشركة التابعة لقطاع الاعمال العام من مخازن مجهزة وملائمة لتخزين تلك الالبان، فى ضوء التعاقد بشأن توفير 22.5 مليون علبة ألبان. Advertisements



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