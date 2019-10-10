شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يصل القاهرة ويعقد مباحثات مع الرئيس السيسى اليوم بـ"الاتحادية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، فى زيارة للبلاد يلتقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لبحث العديد من قضايا المنطقة المشتركة.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه تم استقبال العاهل الأردنى، من خلال استراحة رئاسة الجمهورية بالمطار، وسط انتظام للخدمات الأمنية والمرورية على الطرق المؤدية إلى الاستراحة.

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من جانبه، قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس سيستقبل عاهل الأردن بقصر الاتحادية.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، كان قد التقى ملك الأردن والرئيس العراقى، على هامش زيارته إلى نيويورك نهاية الشهر الماضى، خلال فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم استعراض آخر تطورات مسار التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق السياسي والاقتصادي والاستراتيجي بين الدول الثلاث، للبناء على ما يتوافر لديها من إمكانات للتعاون والتنسيق، مع الاستمرار في إعطاء الأولوية للتعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والإسكان والبنية التحتية، والعمل المشترك بين الدول الثلاث لتعزيز الأمن القومي العربي ومواجهة ما تتعرض له المنطقة من تحديات.