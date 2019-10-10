شكرا لقرائتكم خبر عن موجز1.. مقتل 3 مدنيين سوريين وإصابة العشرات فى استهداف لجيش الاحتلال التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، مقتل 3 مدنيين سوريين وإصابة العشرات فى استهداف لجيش الاحتلال التركى.

فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

العاهل الأردنى يصل القاهرة ويعقد مباحثات مع الرئيس السيسى اليوم بـ"الاتحادية"

وصل مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، فى زيارة للبلاد يلتقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لبحث العديد من قضايا المنطقة المشتركة.

مقتل 3 مدنيين سوريين وإصابة العشرات فى استهداف لجيش الاحتلال التركى

استشهد ثلاثة مدنيين سوريين وأصيب العشرات، صباح اليوم الخميس، وذلك بعد استهداف جيش الاحتلال التركى لقافلة المدنيين السوريين القادمين من الرقة إلى تل أبيض.

"قناة الجزيرة يا زبالة أتخن ما فيكوا حلوف" قصيدة جديدة للشاعر إسلام خليل

شن الشاعر إسلام خليل هجومًا لاذعًا ضد قناة الجزيرة، وذلك من خلال قصيدة جديدة بعنوان: "قناة الجزيرة يا زبالة أتخن ما فيكوا حلوف"، بعد تعمد القناة القطرية نشر أخبار مزيفة ومفبركة عن مصر، بهدف بث الفتنة، وإحداث الوقيعة بين أبناء الشعب المصرى.

الرى تنفى صحة خطاب مزور يتداوله أنصار جماعة الإخوان الإرهابية حول سد النهضة

نفت مصادر مطلعة بوزارة الموارد المائية والرى، صحة الخطاب المتداول من قبل عناصر جماعة الاخوان الإرهابية عن سد النهضة، ويتم نشره من خلال اللجان الإلكترونية للجماعة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدة أن الخطاب المذكور مزور ولا أساس له من الصحة.

وزير الخارجية الروسى: موسكو ستطلب بدء محادثات بين الحكومة السورية والأتراك

اعلن وزير الخارجية الروسي ان موسكو ستطلب بدء محادثات بين الحكومة السورية والأتراك.

إنجازات محمد صلاح تزين معرض "كرة القدم والعالم العربى" بمتحف الفيفا

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كشف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عن خبر سعيد للنجم المصرى محمد صلاح المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى.

تحويل أسطورة الجيش المصرى إبراهيم الرفاعى إلى فيلم بطولة محمد إمام

أعلن النجم محمد إمام عن تجسيده شخصية أسطورة الجيش المصرى إبراهيم الرفاعى فى فيلم جديد يتم التحضير له حاليا.

حملة المرشح لرئاسة تونس قيس سعيد لـ الخليج 365: مستعدونللانتخابات بموعدها

أكد قيس العمرى، عضو حملة المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية قيس سعيد الفائز بالمركز الأول فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، إن الحملة الدعائية للانتخابات الخاصة بقيس سعيد لم تتوقف وأن ما توقف هو تواجد قيس سعيد ميدانيا فقط وهو ما أعلنه تضامنا مع المرشح الثانى نبيل القروى من منطلق أخلاقى وقتما كان محبوسا لمنع اللغط حول مبدأ تكافؤ الفرص.

حملة المرشح لرئاسة تونس قيس سعيد لـ الخليج 365: مستعدونللانتخابات بموعدها

أكد قيس العمرى، عضو حملة المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية قيس سعيد الفائز بالمركز الأول فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، إن الحملة الدعائية للانتخابات الخاصة بقيس سعيد لم تتوقف وأن ما توقف هو تواجد قيس سعيد ميدانيا فقط وهو ما أعلنه تضامنا مع المرشح الثانى نبيل القروى من منطلق أخلاقى وقتما كان محبوسا لمنع اللغط حول مبدأ تكافؤ الفرص.

مفاوضات مع جنوب إفريقيا لاستيراد 3 زرافات لحديقتى حيوان الجيزة والإسكندرية

قال الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن هناك مفاوضات مع سلطات جنوب إفريقيا لبدء إجراءات استيراد 3 زرافات لحديقة حيوان الجيزة وحديقة حيوان الإسكندرية.

الخارجية الإيرانية تدعو تركيا لوقف هجومها فورا وإخراج قواتها من سوريا

طالبت وزارة الخارجية الإيرانية، تركيا بإيقاف عدوانها على سوريا بشكل عاجل وخروج القوات التركية من الأراضى السورية.

سوبر كورة يكشف تضحيات كهربا من أجل الانتقال للأهلي

يبدو أن وجهة محمود عبد المنعم كهربا، جناح أفيس البرتغالى، أصبحت واضحة بعد الجلسة التى عقدها اللاعب مع مسئول أهلاوى رفيع المستوى على مدار أمس وأمس الأول.