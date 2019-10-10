شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار على يد محضر لمحافظ الدقهلية بسبب «ميدان أم كلثوم»: الدعاية تلوث بصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الغضب بين أبناء مدينة المنصورة بعد افتتاح تطوير ميدان أم كلثوم أمام المحافظة حيث احتلت دعاية إحدى شركات التطوير العقاري جميع جوانب الميدان بالإضافة لضخامة التصميم الخرسانى بالمقارنة بحجم أم كلثوم الذي يتوسط الميدان ويعد أحد أهم معالم المنصورة.

وأرسل أيمن منصور العربي، المحامي، الخميس، إنذارا على يد محضر إلى الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية، يطالبه فيه بإزالة كافة أشكال الدعاية الموجودة بميدان أم كلثوم وذلك التزاما بالقانون.

وقال «العربي» في إنذاره إنه «تم إسناد عملية إحلال وتجديد ميدان أم كلثوم «ميدان الثورة» إلى شركة خاصة للتطوير العقاري والتي بدأت بإحلال الميدان وتجديده على الصورة الموجود عليها الآن، إلا أنها كتبت اسمها بطريقة استفزازية على كافة الواجهات الأربعة للميدان، في رسالة منها إلى شعب الدقهلية أنها صاحبة الميدان والمالكة للميدان على أساس أنها قامت بصرف مبلغ كبير من المال على أعمال التطوير، وأنها يحق لها أن تفعل ما تشاء بالميدان حتي لو أدي ذلك إلى ظهور الميدان بالشكل الموجود عليه حاليا وذلك كنوع من أنواع الدعاية لها».

Advertisements

وذكر في الإنذار أن «المادة 5 فقرة- د، من القانون 66 تنص على أنه يحظر مباشرة الإعلان على النصب والتماثيل المقامة على أرض مخصصة للمنفعة العامة وقواعدها والمنتزهات والأرصفة والأسوار المحيطة بها «الأمر الذي يعد معه هذا الفعل مخالفة للقانون وأنه على الجهة الإدارية المنذر إليها أن تبادر إلى تنفيذ القانون بمحو هذه العبارات وكافة أشكال الدعاية ليصير أعمال التطوير معبره عن الوجه الحضاري لمدينة المنصورة دون اقترانه بأعمال الدعاية التي من شأنها إضاعة هيبة ووقار هذا العمل».

وأوضح أن «ذلك الميدان يعد من معالم الدقهلية ومزارا لأبناء الجمهورية بصفة عامة ولمحافظة الدقهلية بصفة خاصة ولا ينال من ذلك حق شركات الاستثمار بكافة أنواعها في الإعلان عن نشاطها إلا أن ذلك مشروط بالالتزام بأحكام القانون ووضع اللافتات في الأماكن المسموح بها وإلا كان هذا الأمر بلا رابط أو ضابط كما هو بالشكل الوارد عليه الآن بميدان أم كلثوم.

وقال أيمن العربي في تصريحات صحفية، الخميس، إن «الدعاية الموجودة تشوه بصري وضوئي على أحد معالم الدقهلية وأنه سبق وتم إنذار محافظ الدقهلية بالدعاية التي تم وضعها على كوبري المشاة بمنطقة المشاية، واستجاب المحافظ وأمر برفعها، ونأمل أن يستجيب المحافظ بإزالة دعاية الشركة من على ميدان أم كلثوم قبل اللجوء للقضاء، حيث إنني سأقيم دعوي أمام محكمة القضاء الإداري إذا لم يتم رفع الدعاية من الميدان».

يذكر أن محافظ الدقهلية افتتح الميدان بعد تطويره، الإثنين الماضي، بالتزامن مع انتصار أكتوبر، وشدد خلاله على مسؤولي الشركة المنفذة لتطوير الميدان بتكثيف الإضاءة حول تمثال أم كلثوم لتضيء كما أضاءت الدنيا بفنها، وكتابة اسم أم كلثوم على جانبي الميدان ليراه الجميع.

وأعلن المحافظ أن الشركة القائمة بتطوير الميدان ستقوم بتطوير ميادين أخرى كنموذج مشرف للمشاركة المجتمعية التي يتميز بها شعب الدقهلية ووجه الشكر للقائمين على عملية تطوير الميدان.