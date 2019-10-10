شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن كشف أثرى يضم 30 ورشة صناعية وكوخا في وادي الملوك الغربي بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور زاهى حواس، عالم المصريات، عن اكتشاف كشف أثري جديد في الوادي الغربي المعروف باسم «وادي القرود»، بالبر الغربي بمدينة الأقصر، وتحمل المقبرة رقم 65 وتحتوى على عدد من المقتنيات، والأختام وأجزاء من شجر السنط، وخواتم للملك امنحتب الثالث، موضحًا إن الاكتشافات الجديدة، تقدم معلومات يتم التوصل اليها لأول مرة، وذلك في حضور وزير الآثار الدكتور خالد العناني، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

ولفت إلى أن جميع قطع الفخار التي عثر عليها تعود لعصر الأسرة الـ18 في مصر القديمة، وتتشابه مع قطع الفخار التي عثر عليها بالمقبرة 54 في وادي الملوك الشرقى.

وقال حواس، إن البعثة الأثرية التي تعمل برئاسته في المنطقة، عثرت على أول منطقة صناعية تضم 30 ورشة وكوخًا للعمال، وأن ما بين الورش المكتشفة، ورشة لتنظيف الذهب، وورشة لتلوين الفخار، وورشة بها إبر لحياكة الأساس الجنائزى، وورشة لتصنيع الخشب، وورشة للطحن، وطقع من الفخار الضخم الذي استعمله قدماء المصريين في تخزين الأطعمة والمياه والحبوب، موضحاً ان البعثة الاثرية التي تعمل بمنطقة الوادى الغربى المعروف بإسم وادى القرود منذ العام 2017.

كما أعلن «حواس» خلال المؤتمر الصحفي، عن العثور على مقبرة أطلق عليها رقم 65 ومدخلها يشبه مدخل مقبرة الملك توت عنخ آمون، وعثر بها على قطع ذهبية توضع على التوابيت الملكة وتشبه ايضا القطع الموضوعة على تابوت الملك توت عنخ آمون، بجانب خاتم من الفضة لإحدى الملكات في مصر القديمة، وأهم عثروا ايضا على بقايا بصل وتين وحبال وجلود وبقايا تحنيط وفرع شجرة من السنط، وريشة للكتابة وحامل خشبية تستخدم في جر الأساس الجنائزى لداخل المقابر وحامل يستخدم في نظافة الساس الملكي.

وأضاف «حواس» بأنه ترك الحفائر في منطقة وادى القرود- أو الدير الغربى – عام 2011 بسبب الأحداث التي أعقبت ثورة 25 يناير، ثم عاد للعمل بالمنطقة في العام 2017، موضحاً أن منطقة وادى القرود – الوادى الغربى «شهدت اول اكتشاف اثرى لأكواخ عمال خلال الحملة الفرنسية على مصر سنة 1799، واكتشاف مقبرة» آى «على يد المغامر الإيطالى بيلزونى عام 1816، وأن الاكتشافات الجديدة التي تم التوصل لها ستتيح الكثير من المعلومات التي تعرف لأول مرة عن المنطقة.

عثر «حواس»، أيضًا في موقع حفريات آخر بمنطقة وادي الملوك الشرقي، وتحديدًا بالقرب من مقبرتي مرن بتاح، ورمسيس الثالث على تماثيل وتابوت خشبي صغير ومائدة قرابين باسم شخص يدعى «كامس» بحالة جيدة، ومجموعة كبيرة من قطع الأوستراكا التي قد تساعد في التوصل لمقابر جديدة في منطقة وادى الملوك التي تضم اشهر مقابر ملوك مصر القديمة، وفى مقدمتها المقبرة الشهيرة للملك توت عنخ آمون.

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كما كشف «حواس»، عن وجود مساع لإطلاق حفريات جديدة تهدف للتوصل لمقابر زوجات وابناء ملوك الأسرة 18 في منطقة وادي الملوك الغنية بمقابر ملوك وملكات الفراعنة غرب مدينة الأقصر، مشيرًا إلى مساعيه للتوصل لمقبرتي الملكة نفرتيتي، ومقبرة «عنخ اسن آمون» زوجة الملك توت عنخ آمون، في الوادي الغربي، المعروف باسم وادي القرود، والذي يتوقع احتوائه على مجموعة المقابر الآسرة الآتونية.

وأعلن خلال المؤتمر الصحفي، قيام بعثة أثرية مصرية برئاسته، بأعمال حفريات أثرية في 4 مواقع بمنطقة وادي الملوك الشرقي، موضحًا أنه خلال تلك الحفريات تم العثور على قطعة اوستراكا من الحجر الجيري، عليها وجه آدمي، وقطعة عليها منظر للآلهة سخمت، وأنه عثر بجوار مقبرة الملكة حتشبسوت على تماثيل وجزء من خاتم جنائزي لرجل وامرأة وخرطوش للملك تحتمس الرابع، وقطع اوستراكا عليها اسم الملك رمسيس الرابع واوستراكا عليها نقوش للملك رمسيس السادس، وقطع اوستراكا عليها أسماء العمال الذين عملوا في حفر المقابر بمنطقة وادي الملوك، وقطعة اوستراكا تضم نصوصا لخص متشدد يهاجم الآله آمون.

وكشف الدكتور زاهي حواس عن العثور على «آثار هائلة» خلف مقبرة مرنبتاح تؤكد وجود مقبرة ملكية لم يكشف عنها بعد بتلك المنطقة.

وقال «حواس» إن وزير الآثار الدكتور خالد العناني، وأمين المجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيرى، قررا نقل تلك المقتنيات الأثرية التي عثر عليها في 4 مواقع بمنطقة وادي الملوك لتعرض بمتحف الحضارة بالفسطاط.

من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيرى، إن هناك مقابر ملكية لم تكشتشف بعد في منطقة وادى الملوك التي تضم بين جنباتها 64 مقبرة مصرية قديمة بينها 26 مقبرة ملكية بيمها مقبرتين لملكات في وادٍ عُرف بأنه مخصص للملوك الرجال.

وشدد على أن وادي الملوك الشرقي، والوادي الغربي المعروف باسم وادي القرود، يحتفظان بالكثير من الأسرار التي لم تكتشف بعد، وأن وادي القرود ظل مهجورًا ولم يشهد أي حفائر منظمة منذ سنوات طوال.

وأشاد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، بعمل البعثة الأثرية المصرية التي يترأسها «حواس» بمنطقة وادي الملوك، كما أشاد بعمل البعثات المصرية في مختلف المواقع الأثرية والتي وصل عددها خلال موسم الحفريات الجديد إلى 50 بعثة.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها، الخميس، الدكاترة زاهي حواس وخالد العناني ومصطفى وزيري، في منطقتي وادي القرود ووادي الملوك بالبر الغربي لمدينة الأقصر، اليوم الخميس، للإعلان عن توصل البعثات الأثرية التي يقودها عالم المصريات الدكتور زاهي حواس بالواديين لإكتشافات أثرية جديدة.