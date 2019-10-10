مجلسا الأعمال المصري الروسي يجتمعان بالقاهرة لحل معوقات الاستثمار

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس الأعمال المصري الروسي، برئاسة سحر طلعت مصطفي، اجتماعا مع نظيره الروسي، برئاسة ميخائيل أورلوف، مساء الأربعاء، في القاهرة، ناقشا خلاله حجم التجارة بين الجانبان والمعوقات التي تواجه الطرفين في نمو التجارة والحلول المقترحة للتحديات التي تواجه الاستثمار بين البلدين.

وقالت سحر طلعت مصطفى، رئيس مجلس الأعمال المصري الروسي، إن واقع الأعمال بين الجانبان تطور بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لـروسيا عام 2015، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 20% وتجاوز 7 مليار دولار.

وطالبت «مصطفى» بزيادة حجم التعاون بين الجانبان على المستوى الكمي أو المزيج السلعي التي تتركز بالأساس في الخضر والفاكهة من صادرات مصر إلى روسيا، كما لفتت إلى أهمية استئناف حركة الطيران العارض بين روسيا وباقي المدن السياحية المصرية خاصة بعد استئناف حركة الطيران المنتظم بين البلدين، مشيرة إلى أن السوق الروسي كان يمثل 33.8% من حجم إرادات القطاع السياحي خلال العام 2015.

ولفتت إلى أن ذلك سيرفع حجم الاستثمارات الروسية في مصر من الرقم المتواضع الحالي الذي يتضمن 416 شركة روسية برأسمال حوالى 71 مليون دولار تركزت نصفها في قطاع السياحة، هذا بخلاف الاستثمارات الروسية الجديدة والتى تقدر ب 2،5 مليار دولار في قطاع البترول والغاز، منها حصة شركة روزنفت في حقل ظهر للغاز الطبيعي.

أكدت رئيس مجلس الأعمال المصري الروسي، أن المجلس من جانبه وضع خطة استراتيجية لدعم التعاون الاقتصادي تتضمن الانتهاء من دراسة لتحديد القطاعات ذات الأولوية بناء على تحليل الواردات الروسية من مختلف دول العالم لإحلال بعضها بواردات مصرية، كذلك القطاعات التي يمكن تصنيعها النهائي في مصر بمكونات وتكنولوجيا روسية سواء في مصانع قائمة أو باستثمارات جديدة.

ومن جانبه، قال ميخائيل أورلوف، رئيس مجلس الأعمال الروسي المصري، إن البعد بين الغرف التجارية الممثل للجانبين كان السبب في ضعف التبادل التجاري بين البلدين، لافتا إلى أن الروتين يمثل تحدي يواجه تطور حجم التبادل التجاري.

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وأضاف أورلوف، خلال كلمته، أنه خلال السنوات الخمسة الأخيرة وبعد العلاقات المتميزة بين مصر وروسيا زاد حجم التبادل التجاري، وتجاوز الـ7 مليارات دولار، متوقعا أن يصل إلى نحو 15 مليار دولار، مشيرا إلى أن هناك فرص استثمارية كبير في روسيا خاصة في جال صناعة الدواء، داعيا أعضاء مجلس الأعمال المصري الروسي لزيارات عمل إلى روسيا والمشاركة في معارض الأعمال خلال الفترة المقبلة.

وشدد على أهمية الاحتكام في النزاعات التجارية إلى مكاتب التحكيم التجاري بعيدا عن آلية المحاكم الدولية، مشيرا إلى تواجد ذلك النوع من التحكيم في روسيا.

فيما قال محمد المصري، نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد يضم 4500 شركة، مطالبا بضرورة استئناف رحلات الطيران العارض بين الجانبان، كما أشارت رئيس مجلس الأعمال المصري الروسي سلفا، كذلك السعي لتنفيذ المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والترويج لفكرة التصنيع المشترك بين الجانبان بهدف الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، والترويج للصادرات المصرية أو المزيج السلعي، وتعظيم المشاركة بين الجانبين في المعارض التجارية والصناعية.

كما تناول أعضاء المجلسين مختلف المعوقات التي تواجه التعاون المشترك وضرورة تذليلها خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الروتينية والجمارك، وعقبت رئيس مجلس الأعمال المصري الروسي، على ضرورة جمع كافة المعوقات في تصور واحد، وبناء عليه يمكن تحديد آليات حلولها والتدخل البرلماني لحلها.

من جهته، طالب محمد فراج، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العاملة في قطاعات الغاز البترول والتعدين، الجانب الروسي بتصدير خبراتها في مجال تكنولوجيا الثروات المعدنية والتعاون والعمل معها في ذلك القطاع الذي يمتلك فرص مهم للاستثمار في ذلك المجال.

وعقبت النائبة سحر طلعت مصطفى، حيث قالت إنه فيما يتعلق بالتحديات التي طرحها الجانب الروسي تتعلق ببعض المعوقات القانونية يمكن جمعها في دراسة ومعالجتها من خلال التدخل التشريعي.

وأكدت النائبة، أنه بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية المصرية وبدعم منه، والغرفة العربية الروسية، سيتم الترويج سواء بالاتصال المباشر أو من خلال عددا من المؤتمرات في روسيا ومصر والمشاركة بالمعارض الروسية، وإلى جانب ذلك سيتم الترويج بين شركات البنية التحتية المصرية والروسية للتعاون في مشروعات بأفريقيا مع توريد مكونات ومستلزمات البناء من مصر، وأن هذا سيتكامل مع التعاون البرلماني من خلال جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الروسية والتي اشرف برئاستها، والبرامج الحكومية الجديدة لتنمية التعاون المشترك.

مجلسا الأعمال المصري والروسي يجتمعان بالقاهرة لحل كافة معوقات الاستثمار