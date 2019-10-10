شكرا لقرائتكم خبر عن «العصار» و«نصار» يوقعان عقدًا لإدارة وتشغيل مركز تكنولوجيا دباغة الجلود بالروبيكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، اليوم الخميس، عقد إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير الوحدة الإنتاجية لمركز دباغة الجلود بمنطقة الروبيكي داخل المدينة بما يضمن شرو ط السلامة والحفاظ على البيئة، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي.

يأتى هذا التوقيع، في إطار استكمال أعمال تنفيذ مشروع نقل مدابغ الجلود من سور مجرى العيون لمنطقة الروبيكي القائم بالإشراف على تنفيذه وزارة التجارة والصناعة بمشاركة الجهات المعنية بالدولة، حيث يتم بموجب هذا العقد قيام شركات الإنتاج الحربي بإدارة وتشغيل الوحدات الإنتاجية بمركز دباغة الجلود والقيام بأعمال الصيانة الدورية لهذه الوحدات وإصلاح الأعطال المفاجئة، وكذا توفير عمالة فنية مدربة لتقديم خدمات الأمن والحراسة داخل مركز تكنولوجيا دباغة الجلود بمنطقة الروبيكى.

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ويأتي هذا العقد كخطوه هامة لوزارة الإنتاج الحربي للمشاركة مع وزارة التجارة والصناعة لتطوير صناعة الجلود في مصر لما لها من قيمة اقتصادية هائلة إلى جانب المساهمة في الحفاظ على نظافة البيئة بعيداً عن المناطق السكنية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ومن المتوقع أن تصبح «الروبيكي» مركزاً تكنولوجياً متطوراً لصناعة الجلود في مصر مما سيجذب العديد من الاستثمارات ويحقق عائدا اقتصاديا كبيرا للدولة.

يشار إلى أنه سبق أن قام مصنع حلوان للآلات والمعدات (مصنع999 الحربي) التابع لوزارة الإنتاج الحربي بتصنيع برميل لدباغة الجلود في إطار توقيع بروتوكول التعاون بين الشركة وشركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعى (التابعة لوزارة الصناعة) للاستفادة من الإمكانيات التصنيعية المتوفرة داخل المصانع الحربية لخدمة مشروع مدينة الجلود الجديدة بمنطقة الروبيكى وذلك من خلال تشغيل برميل الدباغة (المعدة الرئيسية في عملية الدباغة) داخل الوحدات الإنتاجية بالمدينة الجديدة .

وأوضح وزير التجارة والصناعة أن المشروع يستهدف الاعتماد على الصناعة المحلية في توفير الآلات والمعدات اللازمة وخدمات التطوير والصيانة والتشغيل لكل ما تحتاجه مصانع الدباغة وكذا الاعتماد على العمالة المصرية المدربة، وهو ما يسهم بشكل كبير في تقليل الإعتماد على المنتجات المستوردة من الجلود وإحلال منتجات محلية الصنع محلها.

وأضاف أن خبرة شركات الإنتاج الحربي وإمكانياتها التكنولوجية تشجع على التعاون معها من أجل تنفيذ هذا المشروع القومى، مؤكداً أنه من المتوقع أن تشهد صناعة الجلود في مصر تطورا كبيرا خلال الفترة القادمة وانتعاشا للسوق المحلي من منتجات الجلود بأسعار منافسة وجودة عالية.