شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق انتخابات التجديد النصفي لـ«الأطباء» الجمعة.. ومنافسة شرسة بين المرشحين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، صباح الجمعة، والتي تجري على مقاعد النقيب وسط منافسة شرسة بين المرشحين على المقاعد المتنوعة بالنقابة العامة والنقابات الفرعية.

وقال الدكتور محمد عبدالحميد، أمين صندوق النقابة، وعضو اللجنة المشرفة على الانتخابات، في تصريحات صحفية، الخميس، إن عملية التصويت ستبدأ في التاسعة من صباح اليوم، وتنتهي في الخامسة مساءا، وبعدها مباشرة ستبدأ عمليات فرز الأصوات في اللجان الفرعية، تحت إشراف 53 قاضي، بالإضافة إلى 3 قضاة سيتواجدون باللجنة العامة.

وأكد أن النقابة انتهت من طبع كل استمارات التصويت، وتم إرسالها لكل المحافظات صباح الأربعاء الماضي، وذلك بعد وضعها في صناديق وتشميعها بالشمع الأحمر، لافتًا إلى أن الموظفين المكلفين بتسيير أعمال التصويت بالانتخابات سيتم تسكينهم بمقار النقابات الفرعية اليوم الخميس.

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وأضاف أنه «ستجري الانتخابات وفق قواعد ثابتة تم توزيعها على النقابات الفرعية، منعا لحدوث أي خلاف بين رؤساء لجان الانتخابات والقضاة المشرفين، وسيتسلم كل ناخب 7 ورقات منها واحدة للنقيب العام، وأخري لفوق السن، يختار منهم الناخب 3 أعضاء، وثالثة تحت السن، يتم اختيار 3 منهم، ورابعة للقطاع، بالإضافة إلى 3 ورقات إحداهما لنقيب الفرعية، وورقة لأعضاء النقابة الفرعية فوق السن، والأخيرة لأعضاء الفرعية تحت السن».

ويخوض الانتخابات 16 مرشحًا على مقعد النقيب، بالإضافة إلى 76 مرشحا على مقاعد عضوية النقابة العامة والقطاعات المختلفة، بالإضافة إلى 74 مرشحا على مقعد نقيب فرعية، من بينهم 5 مرشحين سيحصلون على المقاعد بالزكية في محافظات كفر الشيخ، وجنوب سيناء، والمنوفية، وأسوان، وأسيوط، و143 مرشح على مقعد عضو النقابة الفرعية فوق السن من بينهم 8 بالتزكية في محافظات شمال سيناء، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، وأسوان، و128 مرشح لعضوية الفرعية تحت السن، بينهم 6 مقاعد بالتزكية في محافظات كفر الشيخ، وشمال سيناء، والوادي الجديد.

وتجري الانتخابات على مقعد النقيب، و12 مقعد، منهم 6 مقاعد على مستوى الجمهورية (3 فوق السن، و3 تحت السن)، و6 مقاعد على مستوى المناطق الجغرافية، وبالنسبة للفرعيات تجري على 4 مقاعد (2 فوق السن، و2 تحت السن)، بالإضافة إلى النقيب الفرعي، عدا نقابة أطباء القاهرة، والتي يتم المنافسة فيها على 8 مقاعد، بالإضافة للنقيب الفرعي، والإسكندرية ويتنافس المرشحون فيها على 6 مقاعد، والنقيب الفرعي.

كانت النقابة أعلنت بداية الأسبوع الجاري عن توقف سير العمل الخاص بخدمات الأطباء، من يوم الخميس 10 أكتوبر إلى السبت 12 أكتوبر، على أن يكون اخر يوم عمل هو الأربعاء 9 أكتوبر، وذلك بسبب انعقاد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة يوم الجمعة 11 أكتوبر، على أن تعاود النقابة نشاطها صباح الأحد 13 أكتوبر.