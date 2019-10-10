شكرا لقرائتكم خبر عن «الري» تعلن تنفيذ 30 نشاطًا تدريبيًا بمشاركة 703 متدربين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري تقريراً بشأن مجمل الأنشطة التي قام بتنفيذها قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي والتي شملت 30 نشاطاً تدريبياً على المستوى المحلي بحضور 703 متدرباً، إلى جانب 4 دورات تدريبية على المستوى الإقليمي لعدد 79 متدربا.

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وقال «عبدالعاطي»، في تصريحات صحفية الخميس، إن هذه الأنشطة لرفع كفاءات ومهارت كافة المتدربين في العديد من المجالات الهندسية والفنية والمشروعات المائية ليكونوا قادرين على دعم تنفيذ إستراتيجية الموارد المائية، والإسهام في الإصلاح الإداري، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه قال الدكتور ممدوح عنتر رئيس القطاع بأنه على المستوى الدولي فقد تم تنفيذ عدد 2 ورشة لعدد 24 مشارك بدول (هولندا – سويسرا – اسبانيا- فيتنام- هولندا- المغرب- اليابان)، وعلى المستوى الإفريقي وبالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية فقد تم تنظيم البرنامج التدريبي في مجال «إدارة واستخدامات الموارد المائية الغير تقليدية لعدد (٢٣) متدرباً من الدول الأفريقية الناطقة باللغة الفرنسية وهي (الجزائر- بوركينا فاسو- تشاد- الكاميرون- الكونغو برازافيل- الكونغو الديمقراطية- كوت ديفوار- جيبوتى- الجابون- جامبيا- مالى- رواندا- توجو- تونس- مدغشقر).

وأضاف «عنتر»، أن القطاع قام بتنظيم زيارة ميدانية للمتدربين الأفارقة للتعريف بنظم الري السطحي في مصر، شملت الزيارة قناطر زفتى ومن خلفها الرياح العباسي إلى مأخذ بحر بيلا من بحر شبين مروراً بقناطر الراهبين، ووصولاً إلى أنظمة الري الحقلية والمساقي الآخذة من الترع الفرعية على بحر النور، وذلك بهدف التعريف بأساليب إدارة الري المتبعة داخل مصر والمعتمدة على إعادة استخدام مياه الصرف في المناطق التي تواجه مشاكل مائية وبما يعظم من كفاءة استخدام وحدة المياه في ظل محدودية الموارد المائية المتاحة.