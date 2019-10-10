شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تنتهي من اللمسات النهائية لافتتاح محطة مترو هليوبوليس الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت وزارة النقل من اللمسات النهائية لافتتاح محطة مترو هليوبوليس، نهاية الأسبوع المقبل.

وقالت مصادر مطلعة بالوزارة إن المحطة تم إنجازها قبل موعدها بشهرين، حيث كان مخطط افتتاحها نهاية العام الجاري. وأضافت أن الفريق كامل الوزير شدد على افتتاحها كهدية للجمهور في احتفالات شهر أكتوبر.

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وتضم محطة هيلوبليس ٨ مداخل ومخارج وهى آخر محطة من الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث، التي تم افتتاحها في أبريل السابق، وكانت تضم «هارون- ألف مسكن- نادي الشمس»، وتقدّر مساحتها بنحو 10 آلاف متر مربع.

كما تم الانتهاء من تركيب ماكينات VTM لاستخراج تذاكر المترو آليا، لتخفيف زحام المواطنين أمام شبابيك التذاكر.

وأضافت المصادر أن الوزارة تضغط العمل للانتهاء من المرحلة الرابعة للخط الثالث حيث من المخطط وفقا للجدول الجديد أن يتم الانتهاء من محطات النزهة والشهيد هشام بركات في ديسمبر القادم، بدلًا من مارس ٢٠٢٠، كما يتم افتتاح محطات «قباء- عمر ابن الخطاب- الهايكستب- عدلي منصور» في أبريل بدلًا من يونيو المقبل.