شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين «مياه الدقهلية» وشركات كويتية في مجال التدريب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع المهندس خالد حسين نصر- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون بين مركز التدريب الإقليمي للشركة، وممثلي كل من مؤسسة فيوتشر للتدريب والاستشارات بمصر والكويت، وأكاديمية وصال للتدريب والاستشارات بمصر والكويت، وذلك بحضور وفاء يوسف مدير عام التدريب بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وياسر حسني مدير إدارة دعم مراكز التدريب بالشركة القابضة.

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وقال المهندس خالد نصر، في تصريحات صحفية، إن توقيع تلك البروتوكولات تأتي في إطار التعاون في مجال التدريب المتبادل بين المركز والمؤسسات على المستوى العربى، حيث إن أكاديمية وصال، ومؤسسة فيوتشر متواجدة بـ 12 دولة عربية.

وأضاف أن تلك الشراكات تأتي تمهيدًا لتنظيم المؤتمر الأول للتدريب وبناء القدرات بمشاركة 12 دولة عربية، وتحت رعاية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأشاد الوفد المصري الكويتي بمركز التدريب الإقليمي، حيث قاموا بجولة تفقدية للمركز أثناء انعقاد الدورات بالمركز.