شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق انتخابات التجديد النصفي لـ«أطباء الدقهلية» غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة للأطباء ونقابة الدقهلية، الجمعة، ويتنافس على مقعد نقيب أطباء الدقهلية 5 مرشحين، وهم: الدكتور سمير عطية مدير مستشفى الطوارئ الجامعى ويحظى بتأييد أطباء جامعة المنصورة وعدد كبير من أطباء الصحة، والدكتور أسامة الشحات رئيس قسم الكلى السابق بالمنصورة الدولى ويحظى بدعم قطاع عريض من الصحة، وينافسه في ذلك كل من الدكتور الأمير مبارك، والدكتور أيمن الباز، والدكتور عبدالناصر البحيرى.

Advertisements

بينما يتنافس 8 مرشحين على معقدين فوق 15 سنة، و7 مرشحين على معقدين تحت السن. وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بالدقهلية، أن الانتخابات ستجري بمقري النادي الاجتماعي للأطباء في مدينة طلخا، ويبلغ أعضاء الجمعية العمومية بها نحو 20 ألف عضو، ممن لهم حق التصويت، والذين سددوا الاشتراكات حتى 2018، وتبدأ الانتخابات في الساعة 9 صباحا وتستمر حتى 5 مساء.

وتم تجهيز 6 لجان تحت إشراف قضائي، من بينهم لجنة للأطباء الوافدين الذين يرغبون في الإدلاء بأصواتهم للنقابة العامة فقط. ووضعت اللجنة الإرشادات اللازمة للأعضاء، حيث يحصل الناخب على 7 استمارات 3 منهم خاصة بالنقابة الفرعية لاختيار النقيب، وعضوية فوق 15 سنة، وعضوين تحت 15 سنة، أما النقابة العامة فيها 4 استمارات، حيث تزيد استمارة خاصة بقطاع شرق الدلتا يتم اختيار اسم واحد فقط، بالإضافة إلى استمارة النقيب واختيار 3 مرشحين في استمارة فوق السن، و3 أخرين في استمارة تحت السن.

وعلى صعيد متصل، كثف المرشحون من الدعاية الانتخابية داخل المستشفيات الكبرى وأماكن تجمعات الأطباء في مناطق تقديم الخدمة الطبية، بالإضافة إلى مستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بجامعة المنصورة، وشوارع المنصورة والتي امتلأت بالدعاية للمرشحين، وظهرت قائمتين تتنافسان على الانتخابات بالإضافة إلى باقي المرشحين الذين يعملون بشكل فردي.