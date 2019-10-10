شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالغفار» يناقش بروتوكول التعاون بين «الاستشعار عن بعد» ومعلومات شبكات مرافق الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد بيومي زهران، رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء حول توقيع بروتوكول تعاون مع الجهاز التنفيذي لمعلومات شبكات مرافق محافظة الجيزة.

وأشار التقرير إلى أن مجالات التعاون بين الجانبين التي شملها البروتوكول، وهي معالجة واستخدام صور الأقمار الصناعية، وبرامج الأعمال المساحية، وبرامج وحلول نظم المعلومات الجغرافية، والتدريب، والمشروعات البحثية باستخدام تكنولوجيا الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية، والتنظيم والمشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات.

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وقّع البروتوكول الدكتور محمد بيومي زهران، رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد، واللواء محسن كمال الشورى، رئيس الجهاز التنفيذي لمعلومات شبكات مرافق الجيزة.

وعلى جانب آخر أشار التقرير إلى تنظيم الهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء وجامعة عين شمس حفل تخرج الدفعة الأولى من خريجي أول دبلوم دراسات عليا مهني مصري في مجالي الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية، وذلك بالشراكة بين الهيئة والجامعة ومعتمد من المجلس الأعلى للجامعات.

ولفت التقرير إلى أن عدد مشروعات التخرج لهذا العام 3 مشروعات تعمل على حل مشكلات فعلية بالمجتمع المصري بالتعاون مع كيانات هامة بالدولة، وتهدف إلى وضع أسلوب إدارة متطور للمحافظة على التراث الطبيعي والثقافي وإدارة المرافق الحيوية بأحدث التقنيات والخرائط والصور الفضائية، كما تضع تصور مستقبلي لإدارتها من خلال التقنيات الحديثة للاستشعار من البعد تحت إشراف ثلاث فرق عمل من نخبة أساتذة الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء وممثلي الكيانات بالدولة.

وأشار الدكتور عبدالناصر سنجاب، نائب رئيس جامعة عين شمس للدراسات العليا والبحوث، إلى أن جامعة عين شمس من الجامعات العريقة التي تتيح برامج تعليمية وفق معايير الجودة والتميز العالمية في مجتمع المعرفة، مضيفا أن البرنامج يشرف عليه الهيئة القومية للاستشعار من البعد كبيت خبرة بالشراكة مع جامعة عين شمس.