شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يتلقى تقريرًا عن إجراءات الحماية من السيول والأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، الخميس، تقريرًا مفصلاً من قطاع المياه الجوفية حول أخر ما تم تنفيذه بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020 خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2019 متضمنا قيام قطاع المياه الجوفية بتنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بمحافظات جنوب سيناء ومرسى مطروح بأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بقيمة 527 مليون جنيه وتبلغ قيمة ما تم تنفيذه منذ بدء العمل حتى تاريخه ( 211.997 ) مليون جنيه بنسبة تنفيذ 40.17% .

وقال المهندس سيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية إن الإعمال شملت تنفيذ العديد من الأعمال بمحافظة جنوب سيناء ومنها عملية حماية منطقة قديرة بنويبع عن طريق إنشاء ( عدد 3 سد وبحيرة) بقيمة إجمالية (112.477) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (68.95%).وعملية حماية منطقة سانت كاترين إنشاء ( عدد 3 سد وعدد 2 بحيرة) بقيمة إجمالية (44.280) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (90.52%).وعملية حماية لمنطقة الصاعدة البيضاء والسمراء من إخطار السيول حتي مدينة نويبع بقيمة إجمالية (8.472) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (99.7%).وكذلك عملية حماية منطقة دهب إنشاء ( عدد 3 سد وعدد 2 بحيرة ) بقيمة إجمالية (74.807) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (84.15%).وعملية حماية منطقة البيضا بدهب بقيمة إجمالية (5.869) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (100%).

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وفي نطاق محافظة مرسى مطروح، أوضح رئيس قطاع المياه الجوفية بأنه جاري تنفيذ أعمال عديدة منها عملية إنشاء عدد 50 خزان ارضي سعة 100 م3 شرق وغرب مطروح بقيمة إجمالية (4.531) مليون جنية بنسبة تنفيذ( 88.52% ).وعملية إنشاء عدد 50 خزان ارضي سعة 100 م3 غرب مطروح بقيمة إجمالية (4.338) مليون جنية بنسبة تنفيذ (89.63). وإنشاء 150 خزان ارضي سعة 100م3 بمناطق متفرقة بمطروح بقيمة إجمالية (33) مليون جنية بنسبة تنفيذ (27.78%).

وفي نطاق محافظة البحر الأحمر تم اسناد عملية إنشاء عدد (1) سد+ عدد (1) بحيرة صناعية وحاجز ترابي خلفها + عدد (1) قناة صناعية بوادي القويح بمدينة القصير بقيمة إجمالية (165) مليون جنية للشركة الوطنية وجارى توقيع العقد بين القطاع والشركة، كما تم اسناد عملية عدد (1) سد + عدد (4) بحيرة صناعية ب1،ب2،ب3، ب11 بحواجز ترابية خلفية للبحيرات + عدد(1) قناة صناعية + عدد(1) حاجز .

كما تتضمن التقرير قيام قطاع المياه الجوفية باستخدام الطاقة النظيفة في مجال الموارد المائية حيث يقوم القطاع بتجهيز الآبار للعمل بالطاقة الشمسية بمحافظات جنوب سيناء والجيزة وأسوان وقنا وسوهاج تبلغ القيمة الإجمالية لعمليات تجهيز الآبار للعمل بالطاقة الشمسية حوالي (110.328) مليون جنيه.