شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يتفقد مقر مطرانية باريس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الخميس، مقر مطرانية باريس وشمال فرنسا برفقته الأنبا مارك أسقف الإيبارشية. Advertisements وأطلع قداسة البابا تاريخ كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بدرافي (مقر المطرانية) وآخر التطويرات التي أجريت عليها من تجديدات وأيقونات. تأتي زيارة البابا تواضروس لإيبارشية باريس وشمال فرنسا في بداية جولة رعوية جديدة بدأها أمس ومن المقرر أن تشمل عددًا من إيبارشيات الكرازة المرقسية بأوروبا. يرافق البابا تواضروس خلال الزيارة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية والقمص أنطونيوس باقي والقس كيرلس بشرى سكرتير البابا تواضروس، والشماس رامي رزق.

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