شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: 3 مشروعات جار تنفيذها مع الصندوق الدولى للتنمية "الإيفاد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، أنه يوجد حاليا ثلاثة مشروعات جارى تنفيذها وهى مشروع تطوير الرى الحقلى بالأراضى القديمة( ايفيدو) مشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري( برايم) ، ومشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وتحسين سبل المعيشة ، بالإضافة الى مشروع تعزيز الموائمة فى البيئات الصحراوية PRIDE بمحافظة مطروح والذي سوف يبدأ تنفيذه فى القريب العاجل.

جاء ذلك خلال استقبال وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، جيبلبرت أنجبو رئيس الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (الإيفاد)، وأعربت وزارة الزراعة عن سعادتها باختيار الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (إيفاد) القاهرة ليكون بها مقر الصندوق الشبه إقليمى، الذى يغطى سبع دول إفريقية وعربية وهى جيبوتى، العراق، اليمن، مصر، السودان، سوريا والأردن.

وأكدت وزارة الزراعة، أن هذه الزيارة تأتى فى اطار توطيد التعاون الوثيق والبناء بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولى للتنمية الزراعية و الذي بدأ العمل منذ أكثر من أربعين عاما حيث تم تنفيذ 13 مشروعاً بلغ إجمالي تكلفتها 1.11 مليار دولار أميركى ساهم الصندوق بـ 520 مليون دولار أميركي من موارده الخاصة والباقي مساهمات من الحكومة المصرية وجهات أخرى، استفاد منها أكثر من سبعة ملايين من سكان الريف بما يعادل 1.2 مليون أسرة.

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وأوضحت وزارة الزراعة، أنه تم بحث الأعمال المستقبلية بين مصر والصندوق من خلال اقامة مشروعات مشتركة مع الدول الإفريقية وخاصة في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي وكذلك إقامة مشروعات جديدة أو إدخال بعض الأنشطة إلى المشروعات القائمة بما يسهم بشكل فعال في تحقيق النمو الاقتصادى، حيث سيتم إعادة تأهيل المركز التدريبي بمرسى مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء للاستفادة به لتدريب الكوادر الأفريقية.

ومن ناحيته اعرب جيبلبرت أنجبو عن سعادته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مؤكداً تطلعه إلى مواصلة تعزيز الشراكة مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص لتعظيم المساهمة في دعم المشروعات الزراعية في مصر، نظراً لدورها في توفير فرص عمل للشباب والمرأة، خاصة في المناطق الريفية والأكثر احتياجا. مؤكداً على أن القطاع الزراعي في مصر من اهم القطاعات و هو أحد المقومات الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي.

حضر اللقاء قيادات وزارة الزراعة ، الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ، الدكتورة جيهان المنوفي رئيس قطاع الإرشاد ،والدكتور نعيم مصلحي رئيس مركز بحوث الصحراء ، الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.