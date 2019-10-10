شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الألم ييجى الأمل.. حكايات المتعافين من فيروس سى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "بعد الألم ييجى الأمل"، بعد معانا طويلة مع المرض الصامت فيروس سى استطاعت حملة 100 مليون صحة علاج العديد من المواطنين فى المحافظات والقرى الفقيرة، وذلك من خلال الفحوصات وصرف العلاج الشهرى والمتابعة الدورية.

تواصل الخليج 365 مع المتعافين من فيروس سى والذى اتضح أن اغلب المتعافين من المرض لم تظهر عليهم أعراض المرض من الأساس واكتشفوا ذلك بالصدفة اثناء اجراء الفحوصات من خلال العيادات المتنقلة الخاصة بحملة 100 مليون صحة، وأكد أحد المتعافين أن صحته تحسنت بعد تلقى العلاج والمتابعة، وأنها خطوة جيدة من الحكومة وخصوصا أنهم استطاعوا أن يوصلوا للمناطق الفقيرة فى القرى، والتى ينتشر فيها المرض بشكل كبير ولكن يجهل الكثيرون نوع الفيروس وعلاجه.