شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جامعة حلوان تشارك فى معرض ذاكرة أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت جامعة حلوان، فى معرض "ذاكرة أكتوبر" الذى أقيم ببانوراما حرب أكتوبر بمناسبة احتفال القوات المسلحة بالعيد ال 46 لانتصارات أكتوبر المجيد، بحضور الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. ويضم المعرض أعمال طلاب مركز الفنون التشكيلية بالجامعة من غير المتخصصين ومنها لوحات رسم بالرصاص ولوحات زيتية وأشغال جلود وحفر على الخشب وزجاج معشق ولوحة فسيفساء وتشكيل بالمعادن والخامات. Advertisements ويشارك بالمعرض عدد من طلاب الجامعات والمدارس بأعمال وصور خاصة لأبطال حرب أكتوبر وعروض فنية تتضمن "عرض موسيقى كورال - الأغانى الوطنية - عرض فنون شعبية تظهر قوة المقاتل المصرى - عرض مسرحية تظهر التضحيات الكبيرة التى تقدمها القوات المسلحة".

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