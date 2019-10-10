التعليم: 195 جنيها رسوم مراجعة بيانات المعلمين بمسابقة العقود المؤقتة 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر البوابة الإلكترونية للتوظيف، التى بدأت فى استقبال بيانات المعلمين والإداريين والعمال فى مسابقة الـ 120 ألف أن الرسوم المقررة لفحص ومراجعة بيانات وأوراق المتقدم للمسابقة، عبارة عن 195 جنيه لكل من المعلمين والاداريين والعاملين وللطالب 100 جنيةمصرى، ومجانا للمتطوعين، مقابل الخدمات المقدمه للتحقق من صحة البيانات المستندات من الجهات المختصة.
وتابعت الوزارة أن الشخص الذى لم ينتهى من تأدية الخدمة العامة أو الخدمة العسكرية يمكنه التسجيل، من خلال استخراج إفادة من الجهة التي تؤدي فيها الخدمة العامة أو إدارة التجنيد ورفعها على البوابة لحين استكمال فترة الخدمة، وتحديث بياناته فى وقت لاحق.
وأطلقت أمس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكبر بوابة إلكترونية للتوظيف لاستيعاب والتعاقد مع 120 الف معلم وإدارى وعمال.
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