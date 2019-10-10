شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يزور مقر مطرانية باريس وشمال فرنسا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد قداسة البابا تواضروس الثانى، مقر مطرانية باريس وشمال فرنسا بجولة اصطحب قداستَه فيها الأنبا مارك أسقف الإيبارشية. وأطلع الأنبا مارك قداسة البابا تاريخ كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بدرافى (مقر المطرانية) وآخر التطويرات التى أجريت عليها من تجديدات وأيقونات. تأتى زيارة قداسة البابا لإيبارشية باريس وشمال فرنسا فى بداية جولة رعوية جديدة بدأها أمس ومن المقرر أن تشمل عددًا من إيبارشيات الكرازة المرقسية بأوروبا. يرافق البابا تواضروس خلال الزيارة الأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلى والعباسية والقمص أنطونيوس باقى والقس كيرلس بشرى سكرتير قداسة البابا والشماس رامى رزق. Advertisements

زيارة البابا تواضروس لمطرانية باريس وشمال فرنسا (1)

زيارة البابا تواضروس لمطرانية باريس وشمال فرنسا (2)

زيارة البابا تواضروس لمطرانية باريس وشمال فرنسا (3)

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