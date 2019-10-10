الحكومة توافق على تنفيذ مشروع توليد كهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على طلب تحالف "سيمنس – جاميسا" للطاقة المتجددة تنفيذ مشروع توليد كهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات بنظام BOO، وذلك من خلال التعاقد مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وبأقل سعر تم التوصل إليه، وبذات الشروط التعاقدية لآخر مناقصة مثيلة.

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