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قوات سوريا الديمقراطية تعلن إسقاط طائرة تابعة لجيش الاحتلال التركى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الخميس، إسقاط طائرة لجيش الاحتلال التركى فى قرية قصر ديب بديرك.

 

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية فى بيان لها إلى أن الطائرة سقطت فى الجانب التركى.

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وكشفت سوريا الديمقراطية عن اعتقال خلية تابعة للاحتلال التركي حاولت تنفيذ هجمات داخل مدينة رأس العين، مشيرة إلى أن إحدى الخلايا النائمة المكونة من 5 أشخاص حاولت تنفيذ الهجمات إلا أن قوى الأمن الداخلي تعاملت معها وألقت القبض عليها.

في نفس الإطار ما زلت قوى الغزو التركى تحاول التقدم برياً، فيما تتصدى لهم قوات سوريا الديمقراطية حيث ما زالت الاشتباكات مستمرة في أكثر من محور منذ الصباح.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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