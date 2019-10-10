شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الإيرانية تدعو تركيا لوقف هجومها فورا وإخراج قواتها من سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت وزارة الخارجية الإيرانية، تركيا بإيقاف عدوانها على سوريا بشكل عاجل وخروج القوات التركية من الأراضى السورية.

وقالت الخارجية الإيرانية فى بيان، اليوم، الخميس، نعرب عن قلقنا من تداعيات إنسانية وأخطار على المدنيين، ونؤكد على الوقف الفورى للعمليات العسكرية التركية فى سوريا وسحب القوات التركية.

وقال البيان: "مع إدراكنا للمخاوف الأمنية التركية، ندعو تركيا إلى إيقاف عملياتها العسكرية فى سوريا بشكل عاجل، وسحب جميع قواتها العسكرية من الأراضى السورية".

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وشددت الخارجية الإيرانية على أن العملية العسكرية التركية لن تسهم فى إزالة المخاوف الأمنية التركية، بل ستؤدى إلى أضرار مادية وإنسانية واسعة النطاق، مؤكدة معارضتها العملية العسكرية التركية داخل الأراضى السورية.

وأكدت أن طهران على تواصل مع تركيا وسوريا ومستعدة لحل المشكلات بين البلدين، مشيرة إلى أن الظروف التى تعيشها المنطقة ناجمة عن تدخل الدول الخارجية في شؤونها وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

وشددت طهران على أن إزالة التوتر على الحدود السورية التركية لا يتم إلا بالسبل السلمية واحترام السيادة الوطنية ووحدة الأراضي السورية وتطبيق اتفاق أضنة.