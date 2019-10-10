شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يتوجه إلى القاهرة فى زيارة رسمية لمصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه العاهل الأردنى، الملك عبد الله الثانى، ترافقه الملكة رانيا العبدالله، اليوم الخميس، إلى القاهرة فى زيارة رسمية لمصر .
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)اليوم، أن العاهل الأردنى يجرى خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، تتناول العلاقات بين البلدين، والتطورات الإقليمية الراهنة.
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