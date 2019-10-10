قرار حكومي بحذف استراحة مدير أمن الغربية من قائمة الطراز المعماري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 266 الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2019، قرار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 739 لسنة 2019، بشأن إضافة عدد من المباني إلى سجل الطراز المعماري المتميز وحذف عدد من العقارات الأخرى.
وتضمن القرار الوزاري، حذف استراحة مدير أمن الغربية بشارع الجيش - حي ثانِ طنطا، من قائمة المباني ذات الطراز المعماري المتميز.
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