خارجية النواب لوفد الكونجرس: نقدر توسط أمريكا في مفاوضات سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

عرض رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب كريم درويش خلال لقائه وفدا نيابيا أمريكيا الثوابت المصرية إزاء قضية مياه النيل وملف مفاوضات سد النهضة وعلاقات مصر بدول حوض النيل، مؤكدا على حقوق مصر المائية الراسخة وتعاون مصر مع أشقاءها في دول الحوض لتحقيق التنمية بما لا يمس تلك الحقوق، والتقدير لتوسط الولايات المتحدة في هذه القضية بالغة الأهمية للشعب المصري.

ووصف درويش - في بيان صحفى اليوم الخميس- زيارة وفد أعضاء الكونجرس الأمريكي بأنها "بالغة الأهمية" والتي تترافق مع الزخم الذي توليه لجنة العلاقات الخارجية للتباحث مع أعضاء الكونجرس الأمريكي في المجالات الاستراتيجية والتنموية والاقتصادية ومع أعضاء مجالس الولايات وخاصة ولاية كارولينا الجنوبية التي يمثلها الوفد.

وأشار البيان إلى أن لجنة العلاقات الخارجية برئاسة كريم عبدالكريم درويش استضافت أمس لقاء موسعاً مع وفد من أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب بولاية كارولينا الجنوبية بحضور رئيس اللجنة الاقتصادية أحمد سمير ورئيس لجنة الزراعة والرى هشام الحصرى وعضو لجنة الزراعة النائب عبدالحميد الدمرداش .

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وأكد درويش للوفد الأمريكي أهمية تبادل الخبرات بين الولاية والجهات المعنية المصرية خاصة في المجالات البحثية والفنية.

وتطرق نواب لجنة العلاقات الخارجية والزراعة والاقتصادية لقضايا التعاون الثنائئ مع ولاية كارولينا الجنوبية في مجال الزراعة والتكنولوجيا الزراعية ، وتحديث نظم الري، الإنتاج الحيواني، التعليم الفني والبحثى، بروتوكولات التعاون بين مراكز البحوث المصرية الزراعية ونظيرتها في الولاية ، الأمن الغذائي، المخصبات الزراعية والزراعة الحيوية.

وأشاد وفد ولاية كارولينا الجنوبية بلقائهم بالرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدا بالسياسة الحكيمة التي أرساها الرئيس السيسي وبالمباحثات المثمرة التي دارت مع أعضاء مجلس النواب مؤكدين أنها ستكون بداية لسلسلة من اللقاءات والمباحثات لصالح الشعبين المصري والأمريكي.