بالمصري والدولار.. سقوط لص مساكن في قبضة مباحث مصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عاطل وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقة المساكن بأسلوب التسلق بمصر الجديدة.

وردت معلومات للمقدم مجدي عرفة، رئيس مباحث قسم شرطة مصر الجديدة مفادها أن "علاء.ا" عاطل وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات المساكن بأسلوب التسلق.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، للقبض على المتهم.

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عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن الرواد محمد حجازي وأحمد التهامي ومصطفى قاسم، ضباط مباحث القسم من ضبطه وبمواجهته أمام العميد إبراهيم بحبح، مفتش المباحث، بالمعلومات والتحريات أيدها، واعترف بارتكاب 3 حوادث سرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب على النحو التالي سرقة مبلغ مالي 10 آلاف جنيه، هاتفين محمول من داخل مسكن محامي مقيم بشارع السلحدار والمحرر بشأنها محضر بالواقعة، سرقة مبلغ مالي 5000 دولار أمريكي، 10.000 جنيه من داخل مسكن عماد مدرس دائرة القسم والمحرر محضر بالواقعة، سرقة مبلغ مالي 10.000 جنيه، سلسله ذهبيه، خاتم، هاتف محمول من داخل مسكن عفاف والمحرر بشأنها محضر بالواقعة تم بإرشاده ضبط هاتفين محمول ومبلغ مالي 10.000 جنيه خاصين بالمجني عليه الأول.

كما تم ضبط مبلغ مالي 80.000 جنيه خاصين بالمجني عليه الثاني، ومبلغ مالي 5000 جنيه و هاتف محمول وسلسله ذهبية خاصين بالمجني عليه الثالث وأضاف المتهم أمام العميد أحمد البستاني، مفتش الأمن العام، بإنفاقه باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية قبله وأمر اللواء طارق راشد، مساعد فرقة مصر الجديدة، والعميد هاني الأعصر، مأمور قسم مصر الجديدة، إلى النيابة العامة.