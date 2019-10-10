بـ "عصا خشبية" عامل يقتل مقاول داخل مشروع سكنى في القطامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شهدت منطقة القطامية واقعة مأساوية عندما أقدم عامل على قتل مقاول داخل مشروع سكنى في القطامية وأمر اللواء محمد منصور مدير الأمن بتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، إخطار من قسم شرطة القطامية، بورود بلاغا شرطة النجدة بشخص متوفى بمنطقة الأندلس بجوار المنطقة الصناعية.

وبالانتقال والفحص عُثر على جثة “عبد الرحيم.ع." 64 سنة، مقاول، مسجاة على ظهرها أمام إحدى العقارات تحت الإنشاء، بمحل البلاغ يرتدي ملابسه كاملة وبها إصابات ظاهرية بالجسم، جرح بفروة الرأس من الخلف ونزيف بالأنف والإذن، تم نقلها لمشرحة النيابة بزينهم.

Advertisements

وبسؤال نجل المجني عليه "علي.ع" 27 سنة مهندس برمجة ومقيم بذات العنوان، وقرر بتلقيه اتصال هاتفي من أحد العاملين طرف والده أبلغه خلاله بوفاة والده، إثر ادعاء مشاجرة ولم يتهم أو يشتبه في أحد.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه و"أحمد.ج" 24 سنة عامل بسبب خلافات مالية بينهما، تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المجني عليه، بالتعدي على المتهم باستخدام قطعة حجرية، فقام المتهم بالتعدي على المتوفي بالضرب باستخدام عصا خشبية كانت بحوزته، مما أدى إلى حدوث إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته.

وبشهادة ثلاثة عمال بالموقع تم تأكيد الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.