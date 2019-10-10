بهيروين وسلاح وبانجو.. ضبط 4 أشخاص خلال حملات أمنية بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، القبض على 4 أشخاص وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة و4 قطع أسلحة نارية غير مرخصة.

كانت وحدتي مباحث قسمي شرطة أول وثان دمياط، مركز شرطة كفر سعد بمديرية أمن دمياط من ضبط عاطل مقيم بدائرة القسم، مسجل شقي خطر سرقات عامة وسبق اتهامه في 9 قضايا "سرقة، مخدرات، ضرب، خطف") وبحوزته (فرد خرطوش محلي الصنع، طلقتان من ذات العيار، 15 تذكرة لمخدر الهيروين وزنت 30 جرام -مبلغ مالي).

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وضُبط بمركز شرطة كفر سعد من ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 6 كيلو جرام - مبلغ مالي - فرد خرطوش محلى الصنع - طلقة من ذات العيار).

وأثمرت الحملات بدائرة قسم شرطة أول دمياط عن ضبط عاطل سبق اتهامه في 10 قضايا "سلاح ناري، مخدرات، سلاح أبيض، سرقة" وبحوزته فرد خرطوش محلي الصنع - طلقة خرطوش من ذات العيار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.