انتحلوا صفة ضباط شرطة.. ضبط 3 متهمين بسرقة فيلا خليجي بالتجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مرتكبي واقعة سرقة مبالغ مالية من داخل إحدى الفيلات السكنية بالتجمع الأول.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من سائق يعمل بفيلا ملك أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية ومتواجد خارج البلاد، باكتشافه كسر نافذة غرفة النوم الخاصة بالفيلا وسرقة مبلغ مالي من داخل خزينة بالغرفة.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالقاهرة توصلت جهوده إلى عدم صحة أقوال المبلغ واختلاقه الواقعة، وأن وراء ارتكابها 5 عاطلين لهم معلومات جنائية مسجلة.

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واستهدفت مباحث القاهرة بالتنسيق مع مديريتي أمن الجيزة والإسكندرية عقب تقنين الإجراءات أماكن تردد المتهمين، أسفرت عن ضبط 3 منهم.

اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، وقال أحدهم إنه تعرف على المُبلِّغ عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واتفقوا على سرقة محتويات الفيلا محل عمله، وفي سبيل تنفيذ ذلك قام أحد المتهمين الهاربين بالتوجه إلى الفيلا صحبة المبلغ، وعقب ذلك توجه باقي المتهمين إليها مستقلين سيارة ملاكي ملك أحدهم وانتحلوا صفة رجال شرطة وقاموا بتفتيش الفيلا وسرقة 132 ألف دولار و80 ألف جنيه من داخل خزينة غرفة النوم وفروا هاربين.

أرشد المتهمون عن مبلغ 22 ألف و850 دولارًا و62 ألف جنيه مصري، وأضافوا بشراء أحدهم محل داخل مول، واشترى أحدهم شقة بمنطقة حدائق الأهرام بباقي المبلغ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.