إخماد حريق داخل مخزن بمنطقة المعادي دون خسائر بشرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق داخل مخزن بمنطقة المعادي، دون وقوع إصابات. تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بمخزن بمنطقة المعادي، وعلى الفور أمر اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات. جرى تحري المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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