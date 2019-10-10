ضبط 12 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ 12 طن أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك بكفر الشيخ، خلال حملة لمكافحة الجرائم التموينية المتعلقة بالغش الغذائي. وأكدت وتحريات مباحث التموين بمديرية أمن كفر الشيخ قيام أحد الأشخاص صاحب محل أسماك مملحة بقرية الجزيرة الخضراء بمطوبس، بتجميع كميات من الأسماك مجهولة المصدر وإعداداها "تمليحها" بداخل أحد المخازن الملحقة بالمحل الخاص به استعداداً لطرحها للبيع بالأسواق. وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والصحة، وأسفرت عن ضبط 12 طن من الأسماك المملحة غير صالحة ظاهرياً الاستهلاك الآدمي وفقاً لتقرير اللجنة الفنية المشتركة. جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.

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