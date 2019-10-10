تحرّش بفتاة.. إحالة 3 متهمين قتلوا سائقًا في المرج للجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإحالة 3 متهمين لمحكمة الجنايات بتهمة قتل سائق توك توك تحرش بفتاة في المرج.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل المجني عليه "نادر. ا" سائق توك توك، بعدما اشتكت جارة أحدهم من تحرشه بها بشكل دائم استغلالًا لضعفها ووفاة والديها.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين ترصدوا للمجني عليه في طريقه وما أن أبصروه واجهوه بأقوال الفتاة فأنكر ونشبت بينهما مشاجرة، استل على أثرها أحدهم مطواة بحوزته وطعنه طعنة نافذة في الصدر أودت بحياته.