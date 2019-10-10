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مصر | خلال 24 ساعة.. تنفيذ 81160 حكم قضائي وضبط 213 سلاح ناري

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شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 213 قطعة سلاح ناري بحوزة 190 متهما).. وذلك على النحو التالي:-

(13) بندقية آلية.
(41) بندقية خرطوش.
(18) طبنجة.
(141) فرد محلي.
(390) طلقة مختلفة الأعيرة.
(258) قطعة سلاح أبيض.


في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (81160) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالي: 


(355) حكم جناية.
(23573) حكم حبس جزئي.
(4391) حكم حبس مستأنف.
(41525) حكم غرامة.
(11316) حكم مخالفة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (270) قضية مخدرات بحوزة (291) متهما، ضُبط خلالها الآتي:
كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 25،363 كيلو جرام).
كمية من مخدر البانجو وزنت ( 34،550 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 3،393 كيلو جرام ).
كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 750 جراما).
كمية من مخدر الشابو وزنت ( 1،266 كيلو جرام).
كمية من مخدر الفودو وزنت ( 530 جراما).
كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 560 جرام).
عدد (49985) قرصا مخدرا.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (16) متهم، كونوا (5) تشكيلات عصابية، إرتكبوا (26) حادث متنوع.
في مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط (51) متهما.
في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (21) متهما لممارستهم أعمال البلطجة.
في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (341) دراجة نارية مخالفة. 


في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة ( 5 سيارات- 6 دراجات نارية).
في مجال ضبط المخالفات المرورية والبيئة: ضبط (29061) مخالفة مرورية، (61) قضية بيئة.
في مجال فحص السائقين: فحص (137) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (14) منهم.
في مجال ضبط قضايا المصنفات: ضبط (30) قضية مصنفات متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

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