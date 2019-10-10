مصر | خلال 24 ساعة.. تنفيذ 81160 حكم قضائي وضبط 213 سلاح ناري



في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 213 قطعة سلاح ناري بحوزة 190 متهما).. وذلك على النحو التالي:-

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

(13) بندقية آلية.

(41) بندقية خرطوش.

(18) طبنجة.

(141) فرد محلي.

(390) طلقة مختلفة الأعيرة.

(258) قطعة سلاح أبيض.



في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (81160) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالي:

(355) حكم جناية.(23573) حكم حبس جزئي.(4391) حكم حبس مستأنف.(41525) حكم غرامة.(11316) حكم مخالفة.في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (270) قضية مخدرات بحوزة (291) متهما، ضُبط خلالها الآتي:كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 25،363 كيلو جرام).كمية من مخدر البانجو وزنت ( 34،550 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 3،393 كيلو جرام ).كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 750 جراما).كمية من مخدر الشابو وزنت ( 1،266 كيلو جرام).كمية من مخدر الفودو وزنت ( 530 جراما).كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 560 جرام).عدد (49985) قرصا مخدرا.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (16) متهم، كونوا (5) تشكيلات عصابية، إرتكبوا (26) حادث متنوع.

في مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط (51) متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (21) متهما لممارستهم أعمال البلطجة.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (341) دراجة نارية مخالفة.