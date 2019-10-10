مصر | في حملات أمنية بالجيزة.. ضبط 16 سلاحا ناريا و5 كيلو حشيش وهيروين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في حملات أمنية بالجيزة.. ضبط 16 سلاحا ناريا و5 كيلو حشيش وهيروين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط (49 متهما – 45 اتجار- 3 تعاطي، وعثر بحوزتهم على 2915 جرام حشيش – 948 أقراص مخدرة – 20 جرام إستروكس – 259 جرام هيروين – 560 جرام شادو – 50 جرام بانجو)، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط عدد (15 متهما –14 دفاع عن النفس، وضبط بحوزتهم 2 طبنجه عيار 9مم – 11 فرد خرطوش محلي الصنع – بندقة خرطوش بامب أكشن عيار 12 مم – 30 طلقة مختلفة الأعيرة.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

