مصر | ضبط مرتكبي واقعة سرقة طالب بالإكراه بالمعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مرتكبي واقعة سرقة طالب بالإكراه بالمعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من (طالب يحمل جنسية إحدى الدول العربية – مقيم دائرة قسم شرطة البساتين)، بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص "سائق بشركة لنقل الركاب"، وحال تواجده طرف أحد أصدقائه بدائرة القسم طلب من الأخير الحضور لتوصيله لمسكنه، وحال إستقلاله السيارة فوجئ بتواجد شخص آخر بصحبة السائق، وأثناء سيرهم قام الأخير بتهديده بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته وإستوليا منه على (مبلغ مالى - هاتف محمول- سيجارة إلكترونية).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد السائق مرتكب الواقعة وضبطه حال إستقلاله السيارة " مستأجرة " والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

بمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (سائق بذات الشركة- سبق إتهامه فى قضيتين آخرهما "إختلاس").. تم ضبطه وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها، وكذا السلاح المستخدم فى الواقعة، وإعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الأول.

باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان والمضبوطات، واتهمهما بسرقته بالإكراه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

