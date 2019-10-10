مصر | تجديد حبس 41 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس 41 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة 8 إرهاب، برئاسة المستشار حسن فريد المنعقدة بمجمع محاكم طره، تجديد حبس 41 متهما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض على العنف لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات.

عقدت جلسة تجديد الحبس برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة إرهابية والدعوة للتظاهر، والتحريض على العنف ضد الدولة ومؤسساتها.