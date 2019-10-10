مصر | ضبط 6091 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 6091 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (6091) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(2222) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(232) مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير ".

(24) دراجة نارية مخالفة.

(27) مخالفة موقف عشوائي.

(43) مخالفة شروط الترخيص.

(41) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

