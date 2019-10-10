مصر | ورثة أرض رملة بولاق يستجيبون للأمن ويغيرون مكان تظاهرهم من أمام مأمورية المساحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ورثة أرض رملة بولاق يستجيبون للأمن ويغيرون مكان تظاهرهم من أمام مأمورية المساحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقل أهالي رملة بولاق، الذين تجمهروا أمام مأمورية المساحة لمنع قرار تمكين نجيب ساويرس من أرضهم والذي حصل على تصريح للبناء على قطعة الأرض التي يمتلكونها، إلى مقر الأرض محل النزاع بينهم وبين هيئة السكك الحديدية ورجل الأعمال نجيب ساويرس، وسط تواجد أمنى مكثف، بعد طلب الأمن ذلك بتغيير مكان اعتراضهم.

وانتقل للأهالي إلى مقر الأرض لتسجيل اعتراضهم على نزول مأمورية مساحة إلى الأرض تمهيدا للبناء عليها لصالح رجل الأعمال نجيب ساويرس حيث إن الأرض لا تزال محل نزاع قضائي لم يفصل فيه حتى الآن.

وكانت بدأت القصة بمحاولة رجل الأعمال نجيب ساويرس الاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 3700 متر مربع مجاورة لبرجي نايل سيتي وأراد أن يضمها إلى أملاكه على الرغم من ملكيتها لورثة المرحوم أحمد محمد الغزاوي بعقود مسجلة حتى أن أهل المنطقة كانوا يطلقون عليها اسم أرض الغزاوي ووصل عدد الورثة المستحقين للأرض حوالي 500 فرد بأسرهم والأجيال التي تتعاقب على سنوات من النزاع القضائي بين الورثة ورجل الأعمال وهيئة السكك الحديدية.

وطبقًا للمحامي أحمد بدر الطهطاوي الدفاع عن الورثة، فإن رجل الأعمال استغل علاقة الصداقة التي تربطه بوزير النقل ورجل الأعمال محمد منصور الذي أصدر أوامره للهيئة القومية لسكك حديد مصر بإصدار قرار إداري ادعت فيه ملكية الأرض للهيئة وبالفعل صدر القرار رقم 530 لسنة 2006 بتاريخ 3 أغسطس 2006 بإخلاء وطرد الورثة بالقوة الجبرية دون سند ملكية وحرر الورثة المحضر رقم 2846 إداري بولاق.

وقام الورثة بالطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقضية رقم 37078 لسنة 60 ق.