مصر | ضبط سارق خزينة شركات مقاولات بالمنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط سارق خزينة شركات مقاولات بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالمنيا أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة (مدرس - مقيم بدائرة المركز - سبق إتهامه فى قضية "سرقة متنوعة").
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه بمسكنه، وبحوزته (الطبنجة المستولى عليها - عدد 11 طلقة من ذات العيار - 4 طلقات خرطوش)، كما أرشد عن الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة (3مفك - مطرقة)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وقرر بتمكنه من الدخول للشركة عن طريق مفتاح إحتفظ به إبان عمله بها، وأضاف بأن المُبلغ مدين له بمبلغ 50 ألف جنيه من معاملات تجارية بينهما فى مجال التسوق العقارى، ونفى وجود ثمة مبالغ مالية بداخلها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.