مصر | ضبط هارب منذ "أحداث يناير" في قضية سرقة بالمطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط هارب منذ "أحداث يناير" في قضية سرقة بالمطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط هارب منذ احداث يناير 2011 في قضية سرقة بالمطرية.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المطرية مفادها أن المدعو "عمرو.ج.ر" 28 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة القسم، والهارب من سجن ابي زعبل خلال أحداث يناير 2011م على ذمة القضية جنايات المطرية " سرقة" والمقضي فيها بالسجن 3 سنوات يتردد على منطقة سكنه.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن الرائد أيمن محمد فؤاد ـ الضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه.

جارٍ عرضه على النيابة العامة ومخاطبة قطاع مصلحة السجون لرفعه من قوائم الهاربين.