مصر | خلال 24 ساعة.. تعرف على جهود أمن المنافذ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. تعرف على جهود أمن المنافذ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. وذلك على النحو التالى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (6) قضايا تهريب (ملابس أجنبية الصنع – قطع غيار متنوعة- ملابس رجالى- إطارات كاوتش مختلفة الأشكال والأحجام- معدات رياضية- لوازم إلكترونية) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا (5،403،271– خمسة مليون وأربعمائة وثلاثة آلاف ومائتان وواحد وسبعون جنيهًا).



فى مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار: ضبط (1) قضية تهريب عملات معدنية أثرية ترجع لعصور مختلفة بعدد (13) عملة معدنية.



فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط (3) قضايا مواد مخدرة.. ضبط خلالها (420 قرص مخدر- 180 جرام لمادة الحشيش المخدر).

Advertisements



فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (45) قضية (مزاولة مهنة بدون تصريح، تسول، محاولة صعود باخرة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، مخالفات السائقين، مخالفات العاملين، مخالفات مسطح مائى، صيد بدون تصريح، إنتهاء فترة تصريح، سرقة، سلاح أبيض).



فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1484) مخالفة مرورية متنوعة.



فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (258) حكم قضائى متنوع.