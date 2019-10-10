مصر | ورثة أرض رملة بولاق يتجمهرون أمام مأمورية المساحة لمنع تمكين "ساويرس" من أرضهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ورثة أرض رملة بولاق يتجمهرون أمام مأمورية المساحة لمنع تمكين "ساويرس" من أرضهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجمهر ورثة أرض رملة بولاق أمام مأمورية المساحة، لمنع قرار تمكين نجيب ساويرس من أرضهم، تنفيذا لقرار تصريح للبناء على قطعة الأرض المشار إليها.

وقالت سعاد جاب الله إنهم منذ ١٤ عاما ينتظرون قرار تنفيذ تسليمهم الأرض. وطالب الأهالي، الرئيس السيسي بالتدخل للحصول على ورثهم حيث إنهم يتعرضون في كل مرة من حصولهم على ميراثهم في الأرض وفي كل مرة يتم منعهم بالقوة.

وعلى الرغم من أن المحكمة أصدرت قرار بالحكم لصالحهم إلا أنه لم ينفذ. Advertisements وقالت علا عربي من الورثة، إن الأرض ورث لجدها أحمد العزاوي منذ ١٤ عاما وقالت إنه يدعي ملكية الأرض للسكك الحديدية دون سند، وطالبت هيئة السكك الحديدية بإصدار ما يثبت صحة ملكيتهم للأرض كما يدعون.