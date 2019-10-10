مصر | خلال 24 ساعة.. رفع 2710 حالات إشغال طريق في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. رفع 2710 حالات إشغال طريق في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة مكبرة بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والمرور، والأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة بدوائر أقسام ومراكز ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقًا للتواجد الشرطي الفعال فقد بادر القطاع بحملة مكبرة بدوائر أقسام ومراكز القطاع.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء سامح الحميلي واللواء مدحت فارس نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، وقائد شرطة المرافق، وضباط القطاع، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، والأمن المركزي، في مجال المرافق عن ضبط 973 كرسيا–166 ترابيزة – 46 إستاند – 66 شمسية – 26 تروللى – 6 قرار غلق وتشميع – 2 محضر إعلان – 7 مدرج فاكهه – 54 محضر إشغال – 165 طقطوقة – 109 أوتاد وسلاسل – 25 عربة متنوع – 150 باب حديد – 46 إسطوانة غاز – 2 تورسيكل– 9 برويطة – خلاطه – 19 كوريك – 5 ونش – كوريك تمساح – 76 قلب شيشة – 10 بلدوره خرسانية – فرش خردوات – 41 ثلاجه – 5 غرزة شاي – 29 كنبه خشب – 6 عربة فول – 4 فرش جزارة – 11 شاشة عرض – 120 سيخ حديد – 8 تبلوه – سلم خشب – 15 كرتونة مياه – 2 شعله – 4 مانيكان – وجاء فحم – 3 دكه خشب – عربة كارو، وبلغ الإجمالي 2710 حالة تعديات على الطريق العام.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المعنية التحقيقات.

