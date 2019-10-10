مصر | سقوط "ديلر الساحل" وبحوزته 2060 قرصا مخدرا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط "ديلر الساحل" وبحوزته 2060 قرصا مخدرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الساحل من ضبط المدعو "أحمد.ر.ش" 29 سنة، عاطل، بدائرة القسم والسابق اتهامه في 11 قضية آخرها " مخدرات " حال تواجده بمنطقة سكنه وعثر بحوزته على المضبوطات التالية: سلاح ناري فرد خرطوش عيار 12 مم و3 طلقات من ذات العيار، عدد2060 قرصا مخدرا، مبلغ مالي 560 جنيها، وهاتف محمول

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعه، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه وأقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع.

وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

